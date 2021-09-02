المطاحن تواجه أزمة المازوت

موقع تابناك الإخباري_تحت وطأة الانذارات المتكررة والمنشادات المتواصلة التي اطلقها تجمع اصحاب المطاحن في لبنان عن الاقفال التام بسبب نفاد المازوت، التأم في وزارة الاقتصاد اجتماع لمباحثة هذه المتسجدات وامكانية الوصول الى حل.

الاجتماع الذي حضره وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راؤول نعمه، ومدير عام الحبوب في الوزارة جريس برباري وممثل عن حكومة تصريف الاعمال، وممثلون عن المطاحن، استعرض ابرز السبل العاجلة لتزوير المطاحن بالمازوت، وعليه وحسب ما علمت المنار، جرى خلال الاجتماع اتصال مع المديرية العامة للنفط، وانتهى بضمان الاخيرة تزويد عدد من المطاحن بالمازوت بشكل مؤقت.

اذا الاجتماع، وفر المازوت بما يشغل المطاحن بشكل محدود ، دون ان يبعد شبح الاقفال القسري عن المطاحن. لكن المطاحن في الفترة السابقة ذهبت الى المتاجرة في الطحين بدل توجيهه الى صناعة الخبز، وفق ما نقلت مصادر وزارة الاقتصاد، وان سوق سودءا للطحين والخبز آخذة بالتوسع، ويساهم في اتساعها بعض المطاحن والمخابز وبعض تجار الطحين.

وفي هذا الخصوص، صدر عن وزارة الاقتصاد بيان لمكافحة احتكار الطحين، يلزم المطاحن ان تبلغ المديرية العامة للحبوب في وزارة الاقتصاد اسبوعيا بجدول يتضمن الاسماء والكميات المسلمة من الطحين ، ويجرى تسليم هذا الجدول الكترونيا، وكل مطحنة تمتنع عن اعطاء المعلومات المطلوبة سيتم شطب اسمها من لائحة المطاحن التي تصدرها المديرة العامة للحبوب في وزارة الاقتصاد.