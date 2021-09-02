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أزمة المحروقات مستمرة.. مناطق الجنوب تسجل أطول طابور بنزين بطول 6 كيلومترات

سجلت مناطق الجنوب اللبناني أطول طابور بنزين بطول 6 كيلومترات، في حين لا تزال أزمة المحروقات تواجه الحلول المجتزئة.
رمز الخبر: ۵۶۴۸۰
تأريخ النشر: 01 September 2021

موقع تابناك الإخباري_في لبنان تم تسجيل اطول طابور انتظار لتعبئة البنزين... هنا في جنوب لبنان تتصل بلدات السلطانية بخربة سلم ببرج قلويه في طابور واحد ، يمتد على أكثر من ستة كيلومترات وفيه تقف نحو الف وثلاثمئة سيارة ، والهدف الفوز ببضعة ليترات من البنزين عندما تفتح محطة الوقود أبوابها.

ما ظهر من اجراءات رسمية لحل ازمة المحروقات لم يشف غليل المواطن المخنوق بازمات وطنه ، بل زاد التهافت على التخزين ، والنشاط منقطع النظير لتجار الغالونات في السوق السوداء بالتضامن مع أصحاب محطات، إضافة إلى محتكرين كبار.

خريطة تكشف مستوى التواطؤ بين عدد من فئات اللبنانيين، وعدم نفع الحلول الترقيعية التي لا تقارب الحلول المطلوبة فعلا التي يمكن ان تكون سهلة التطبيق وبعضها ياتي مبادارات فردية تستفيد من امكانات متوفرة.

التخفيف من حدة الأزمة متاحٌ لمن اراد من اصحاب القرار ، إلا أن هؤلاء يبتعدون احيانا عن الواقع ، ليكون الجديد المتبدل في هذه الازمة هو جدول اسعار المشتقات النفطية، الذي سجل انخافضاً اعتبره متابعون انه لا ينسجم مع انخفاض أسعار المحروقات عالمياً ولا مع قيمة الرفع الكبير لسعر البنزين على دولار ال 8000 ليرة.

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