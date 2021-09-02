سفير البحرين يصل الاراضي المحتلة لبدء مهامه كأول سفير لبلاده في كيان الاحتلال

وصل مساء اليوم الثلاثاء، خالد الجلاهمة إلى الاراضي المحتلة لبدء توليه مهام منصبه كأول سفير للبحرين لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي.

موقع تابناك الإخباري_وقال الجلاهمة، في تغريدة على حسابه على تويتر، صباح اليوم الثلاثاء، "يشرفني أن أعلن أنني وصلت إلى إسرائيل اليوم لبدء عملي كأول سفير للبحرين".

وفي 30 مارس/آذار المنصرم أصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في كيان الاحتلال وأدى يوسف الجلاهمة في 29 مايو/أيار المنصرم اليمين القانونية.

وأرسلت وزارة الخارجية البحرينية في مارس/آذار الماضي رسالة إلى وزارة خارجية الاحتلال بطلب الموافقة على السفير المعين، وعندها أقر وزير الخارجية السابق جابي أشكنازي تعيين السفير الجلاهمة لدى اسرائيل.

السفير المعين هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017 وشغل منصب نائب رئيس بعثة سفارة مملكة البحرين في واشنطن بين الأعوام 2009 و2013.