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هيئة رئاسة مجلس النواب تجتمع لبحث قرار صندوق النقد الدولي منح قرض لحكومة هادي

استنكرت هيئة رئاسة مجلس النواب إعلان صندوق النقد الدولي منح حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، القرض المخصص لليمن لفرع البنك المركزي في عدن.
رمز الخبر: ۵۶۴۶۵
تأريخ النشر: 01 September 2021

موقع تابناك الإخباري_واعتبرت هيئة رئاسة المجلس قرار صندوق النقد الدولي "مشاركة وإمعانًا في زيادة معاناة أبناء اليمن والإضرار بمصالحه الاقتصادية، في الوقت الذي تقوم فيه حكومة الفار هادي غير الشرعية ودول تحالف العدوان بالعبث واستنزاف كافة الإيرادات السيادية من النفط والغاز والجمارك، ولم تفِ بالتزاماتها بدفع رواتب الموظفين وفقا لتعهداتها السابقة".

وخلال اجتماعها اليوم برئاسة يحيى الراعي، أشادت الهيئة بالخطوات "التي اتخذتها حكومة الإنقاذ بشأن تعليق 49 بالمائة من الجمارك عن الحاويات الواردة عبر ميناء الحديدة."

كما أشادت هيئة رئاسة مجلس النواب "بصحوة أبناء القبائل اليمنية في محافظة المهرة رفضًا للإحتلال السعودي."

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