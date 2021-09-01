الكشف على مخازن أسلحة ومعمل لاعداد العبوات وأحزمة ناسفة بمديرية الزاهر تابعة للارهابيين

داهمت الأجهزة الأمنية بمحافظة البيضاء وكرا للجماعات التكفيرية في مديرية الزاهر ، وتمكنت من ضبط معمل لتجهيز العبوات الناسفة يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات.

موقع تابناك الإخباري_وأوضح ناطق وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري أن "العملية الأمنية داهمت وكر التكفيري عبدالله عثمان الحميقاني المكنى (أبو رقيّة) في عزلة آل برمان بمديرية الزاهر حيث تم العثور على مخزن ومعمل لتجهيز العبوات والأحزمة الناسفة يحتوي على 15 لغم أرضي، و9 عبوات متفجرة فردية، و151 قذيفة متنوعة كانت جميعها معدة لاستخدامها كعبوات ناسفة، و15 قالب عبوات ناسفة، وكمية من الدوائر الكهربائية التي تستخدم في عمليات تفجير العبوات الناسفة".

واضاف: كما تم العثور على أحزمة ناسفة، وقنابل يدوية، ولفت إلى أن المتفجرات المضبوطة كانت معدة لاستهداف المواطنين ومنتسبي الجيش والأمن واللجان الشعبية، والشخصيات الاجتماعية المقاومة للعدوان وجماعاته الاجرامية في المنطقة.

وأشاد ناطق وزارة الداخلية بدور المواطنين في كشف ما تبقى من أوكار الارهابيين، مؤكدا أن تعاونهم مع رجال الأمن أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.