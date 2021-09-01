النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۸مشاهدات
‍ پ

لجان المقاومة تدين لقاء عباس بغانتس: مخز ويعبر عن مدى عمق العلاقة المشبوهة مع العدو

رمز الخبر: ۵۶۴۵۹
تأريخ النشر: 31 August 2021

دان القيادي في لجان المقاومة الشعبية أبو الحسن الششنية لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، واعتبره "لقاء مخزي ويعبر عن مدى عمق العلاقة المشبوهة مع هذا العدو الصهيوني ضد المقاومة الفلسطينية".

وفي تصريح لموقع تابناك للاخبار اليوم الثلاثاء، اضاف الششنية "واضح أن السلطة تعمل جاهدة لإجهاض المقاومة في الضفة وإضعافها، وهذا كل ما يريده العدو الصهيوني باجتماعه مع رئيس السلطة، والتأكيد على الدعم المالي فقط والاتفاق المباشر على إضعاف المقاومة".

وقال إنها "رسالة واضحة، كلما أرادوا أن يمكروا للمقاومة، فالمقاومة ستثبت وستصبر وستكون هي الأقوى بإذن الله تعالى".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الحلبوسي والسفير المصري يؤكدان ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون
البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي
الكاظمي يعلن تحقيق تقدم بملف مكافحة الفساد ويوجه دعوة للمواطنين بشأن الانتخابات
الحلبوسي يبحث مع السفير السوري العلاقات الثنائية بين البلدين
رئيس الوزراء يستقبل سفير مصر ووزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي
وزراء خارجية دول جوار ليبيا يزورون جامع "الجزائر"
اعتصام تضامني في رام الله مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
جون كيرى يصل طوكيو ويجري محادثات مع مسؤولين حول قضايا المناخ
وقفة تضامنية مع الأسيرة أنهار الديك على معبر بيت حانون
هيئة رئاسة مجلس النواب تجتمع لبحث قرار صندوق النقد الدولي منح قرض لحكومة هادي
الكشف على مخازن أسلحة ومعمل لاعداد العبوات وأحزمة ناسفة بمديرية الزاهر تابعة للارهابيين
سلطات الاحتلال توافق على جمع شمل 5 آلاف عائلة فلسطينية
لافروف بعد لقاء نظيره الأرمني: قمة "منظمة الأمن الجماعي" ستحدد الموقف المشترك من أفغانستان
الفياض: الحشد الشعبي سر بقاء هذه الدولة ووجوده مهم جدا لمواجهة التحديات
حماس تدين لقاء عباس بغانتس: طعنة غادرة لتضحيات شعبنا
غزيون يوزعون الحلوى ابتهاجا بمقتل الجندي الإسرائيلي القناص+فيديو
سؤال عن أفغانستان يغضب بايدن الذي غادر رافضا الإجابة
سلطات الإحتلال تفرج عن الأسير ثائر عمارة من مخيم طولكرم بعد 15 عاما من الاعتقال
الجيش يفرض اجراءات أمنية في طرابلس لفرض النظام على محطات الوقود
من أجل تصويب المسار
وزير الدفاع: الأمريكيون تسببوا للعراق في أزمة بالسيادة
المبعوث الأممي لوزراء خارجية جوار ليبيا: نشر مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا قريبا
تكريم للاعبين العرب الذين رفضوا منازلة ممثلي كيان الاحتلال الإسرائيلي
الجيش العراقي يعزز وجوده في ميناء الفاو الكبير
رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: الجهاز يرتبط بالكاظمي حصرا
أبو الغيط: الجامعة العربية تشجع كافة الأطراف الليبية على الانتقال من التنافس إلى التوافق
تعثر اتفاق درعا البلد وعودة المواجهات بسبب رفض المسلحين الاستجابة لبنود الاتفاق
الصين تقدم للبنان 30 ألف جرعة لقاح كهبة لمواجهة فيروس كورونا
البنتاغون: أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان
لقاء بين وزير الحرب الإسرائيلي وعباس هو الأول من نوعه منذ عشر سنوات