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الملك عبدالله والملكة رانيا يكرمان أوائل الثانوية العامة

استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني، وقرينته رانيا العبد الله، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، امس الاثنين، أوائل شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.
رمز الخبر: ۵۶۴۵۶
تأريخ النشر: 31 August 2021

الملك عبدالله والملكة رانيا يكرمان أوائل الثانوية العامة

موقع تابناك الإخباري_وشاركت الملكة رانيا، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، صورا من استقبالها وزوجها ملك الأردن، أوائل الثانوية العامة.

وهنأت الملكة رانيا أوائل الثانوية العامة بهذه الكلمات: "ألف مبروك والله يحميكم لأهاليكم ودائما يفرحوا بنجاحكم".

وكرم ملك الأردن أوائل الثانوية العامة، وهنأهم على نتائجم المشرفة التي حققوها في ظروف صعبة بسبب جائحة "كوفيد-19"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

واعتبر الملك عبد الله الثاني أن أوائل الثانوية العامة هم "قدوة لشباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية".

كما حرص على "توجيه شكره وتحياته وشكره لأهالي الطلبة والمعلمين والمعلمات على جهودهم الكبيرة التي بذلوها من أجل مواصلة العملية التعليمية رغم أزمة فيروس كورونا".

وشدد الملك الأردني على "اختيار الطلبة التخصصات التي تلائم سوق العمل، وتخدم مسيرة التقدم والتنمية في البلاد".

وعبر عن "ارتياحه للعودة القريبة للطلبة إلى مدارسهم بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وتمنى النجاح والتوفيق لهم".

ونشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على موقع "تويتر"، صورة جماعية تجمع الملك الأردني عبد الله الثاني، وقرينته الملكة رانيا العبد الله، مع أوائل الثانوية العامة في قصر الحسينية. كما نشر الحساب الرسمي على موقع "يوتيوب" مشاهد من اللقاء.

 

         

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