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المقداد يلتقي وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نرى في برنامجكم شريكا موثوقا لتحقيق التنمية

خلال لقائه مع وكيل الأمين العام المساعد والمديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خليدة بوزار، تحدث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية عن الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا.
رمز الخبر: ۵۶۴۵۵
تأريخ النشر: 31 August 2021

المقداد يلتقي وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نرى في برنامجكم شريكا موثوقا لتحقيق التنمية

موقع تابناك الإخباري_التقى وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، امس الاثنين، وكيل الأمين العام المساعد والمديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خليدة بوزار، في العاصمة السورية دمشق.

ووفق بيان لمكتبه الاعلامي، فقد بحث المقداد مع الوفد "مجالات التعاون مع البرنامج والخطة الاستراتيجية للأعوام الأربعة المقبلة."

واستعرض المقداد مع بوزار، أولويات العمل التنموي الذي تحتاجه سوريا خلال المرحلة الحالية وفي المستقبل القريب، مؤكداً أن الحكومة السورية ترى في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريكاً موثوقاً لتحقيق التنمية، ومشيراً إلى ضرورة خلق توازن بين العمل الإنساني والإغاثي وبين العمل التنموي ومشاريع التعافي المبكر وبناء الصمود.

كما تطرق وزير الخارجية السوري الى "التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات القسرية أحادية الجانب والتي تقف في وجه إطلاق مشاريع تنموية أكثر فعالية سواء كانت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو باقي وكالات وهيئات الأمم المتحدة مطالباً البرنامج باتخاذ موقف واضح من هذه الإجراءات والحديث بشفافية عن تأثيرها على تنفيذ عمل البرنامج في سورية وفي باقي أنحاء العالم".

من جانبها، تحدثت المديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية عن "الرؤية الاستراتيجية التي يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحقيقها وعن القناعة لدى إدارة البرنامج بأهمية توسيع عمل البرنامج في سوريا لمجالات بناء الصمود والتعافي المبكر وبالطبع الجانب التنموي الذي يشكل أساس ومحور العمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

 

         

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