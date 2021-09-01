ربع مليون مُلقّح ضد فيروس كورونا في غزة

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الملقحين في القطاع ارتفع لنحو ربع مليون مواطن منذ بداية حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا (كوفيد- 19).

موقع تابناك الإخباري_وأوضحت الوزارة أن يوم أمس شهد تلقيح أكثر من 26000 مواطن جرعة أولى في المراكز الصحية بالفترتين الصباحية والمسائية ونقاط التطعيم التي أقامتها الصحة في الأماكن العامة.

وأشادت بـ"الحرص المقدر والاستجابة الرائعة من أبناء شعبنا".

وأعلنت الوزارة السبت الماضي عن حملة "تطعيمك أمانك"، وسحب 10 مكافآت مالية يومية، قيمة المكافأة الواحدة 200 دولار، لمن تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، ويتوجهون لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الوزارة بغزة أشرف القدرة، إنّ وزارته تهدف إلى تطعيم 70% من المواطنين بقطاع غزة بلقاح "كورونا"؛ من أجل الوصول الى المناعة المجتمعية المطلوبة.