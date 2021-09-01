بتكليف من السيد الحوثي.. وفد يزور مشروع طريق المسخن في ريمة

قام وفد مكلف من السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أمس الاثنين، بزيارة مشروع طريق المسخن بمديرية بلاد الطعام في محافظة ريمة، الذي يعمل مواطنو المنطقة على شقها بأيديهم.

موقع تابناك الإخباري_وخلال الزيارة، التقى الوفد بالعاملين على هذه المبادرة واطلع على حجم الإنجاز في مشروع طريق المسخن مباركا جهود العاملين ومؤكدا أن مثل هذه المشاريع هي البناء الحقيقي.

وقدم الوفد للقائمين على المشروع مساهمة مالية من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في بادرة كريمة منه (حفظه الله) تجسد اهتمامه ومتابعته لجهود المواطنين.

وأكد الوفد الزائر أن اليمنيين اليوم يمضون في تأسيس المبادرات المجتمعية على قدم وساق رغم كل التحديات التي يمر بها الشعب اليمني من حصار وعدوان.

من جانبهم، أكد القائمون على هذه المبادرة استعدادهم على الاستمرار في استكمال شق الطريق مهما كانت الظروف والتحديات رغم الحصار والعدوان مؤكدين لقائد الثورة استعدادهم لخوض كل الخيارات.

وأشاروا إلى أن الدور المجتمعي سيظل هو الركيزة الأساسية لبناء الدولة، مؤكدين أن اللفتة الكريمة من السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ما هي إلا دليل على اهتمامه بقضايا الشعب ومعاناتهم.