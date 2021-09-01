وزير الخارجية: الرعايا البريطانيين ما زالوا يواجهون "تحديًا" لإيجاد طريق إلى بريطانيا

اعترف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بأنه سيكون "تحديًا" للمواطنين البريطانيين الذين غادروا في أفغانستان لإيجاد طريق الآن إلى المملكة المتحدة.

موقع تابناك الإخباري_وفي حديث صحفي، قال راب إن عدد الرعايا البريطانيين الذين لم يتم أخذهم كجزء من جهود الإجلاء البريطانية المنتهية الآن كان في "المئات".

واكمل راب: إذا نظرت إلى الوراء إلى المكاسب التي تحققت في 20 عامًا ، فإننا لم نشهد استخدام أفغانستان كقاعدة للهجمات الإرهابية على جيرانها، ناهيك عن الغرب والمملكة المتحدة.

ومع الاعتراف بأنه "من غير الواضح" متى سيعمل المطار في العاصمة الأفغانية كابول مرة أخرى - بعد انسحاب القوات الأمريكية والبريطانية في نهاية هذا الأسبوع - نصح راب أولئك الذين ما زالوا يسعون لمغادرة البلاد بإيجاد طريق إلى المملكة المتحدة عبر الدول المجاورة.

وقال وزير الخارجية إنه منذ أبريل / نيسان، تم إجلاء أكثر من 17 ألف بريطاني وأفغاني عمل مع بريطانيا وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر من البلاد.

ولكن، من بين هؤلاء المواطنين البريطانيين الذين ما زالوا متبقين في أفغانستان، اعترف راب أن هناك "مئات قليلة" متبقية في البلاد. وقال: "معظم هذه الحالات صعبة حيث ليس من الواضح حول أهليتها لأنها غير موثقة".

واضاف وزير خارجية بربطانيا "لقد وضعنا الان الترتيبات مع دول ثالثة او نضعها موضع التنفيذ.

وتابع "لقد تحدثت إلى بعض البلدان الثالثة الرئيسية، وكذلك وزراء آخرين ، للتأكد من أنه يمكننا الحصول على طريق عملي من خلال تلك الحالات المعلقة."

ولدى سؤاله عما إذا كانت نصيحته لأولئك المواطنين البريطانيين الذين ما زالوا في أفغانستان ستكون لهم أن يتوجهوا عبر أحد حدود البلاد، أضاف راب: هذا يعتمد على ما إذا كانوا مؤهلين أم لا، وبالطبع نحن على اتصال بهم من أجل تكون قادرة على إثبات ذلك. وهذا جعل الأمر أكثر صعوبة لأننا لا نملك قاعدة في المطار.

واستطرد قائلا "بالتأكيد إذا كانوا مواطنين بريطانيين مؤهلين، فهناك سفارات في تلك البلدان الثالثة - سواء كانت باكستان أو إحدى الدولتين."

وبعد الضغط عليه بشأن كيفية وصول الرعايا البريطانيين في أفغانستان إلى أحد الحدود، بعد ان أصبحت البلاد الآن تحت سيطرة طالبان، اعترف راب بأن ذلك سيكون "تحديًا".

لكن وزير خارجية بريطانيا قال إن بلاده ستلزم طالبان بـ "تأكيداتها الصريحة" - وكذلك شروط قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم تمريره يوم الاثنين - بأنه "يجب أن يسمح بمرور آمن ليس فقط لمواطنينا ولكن للأفغان الآخرين ، على وجه الخصوص. الضعفاء الذين يرغبون في المغادرة ".

وبعد سيطرة طالبان امس على مطار كابول بعد الانسحاب النهائي للقوات الغربية امس، اعتبر راب إن هناك "درجة من الشك" بشأن "قدرة المجموعة على إدارة هذا المطار بأمان". وقال "نحن نعلم أن بعض الدول تحاول مساعدتهم بهذه القدرة الوظيفية الفعالة".

وتابع "بالطبع كان لدى الحكومة السابقة مراقبون للحركة الجوية وأشياء من هذا القبيل. ولكن في أي مرحلة سيكون ذلك جاهزًا وقابل للتطبيق للسفر الدولي، في هذه المرحلة، غير واضح".

وأضاف: "مازال الدعم الذي يحصلون عليه ومدى السرعة التي يمكنهم بها إنقاذ قدرة تشغيلية وظيفية غير معروف".

واردف "وهذا هو السبب في أننا نتأكد -بالعمل مع تلك البلدان الثالثة، والعمل مع سفاراتنا - أنه في الواقع ، إذا تمكن الأشخاص من الوصول إلى الحدود، فيمكننا معالجة هذه الحالات."



