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إتلاف 171 طنا من البذور الفاسدة تابعة لمنطمة "الفاو" في ذمار

قامت الجهات المختصة في وزارة الزراعة اليوم باتلاف 171 طنا من البذور الفاسدة في محافظة ذمار والمقدمة من منظمة الفاو تحت مسمى مساعدات للشعب اليمني.
رمز الخبر: ۵۶۴۴۹
تأريخ النشر: 31 August 2021

قامت الجهات المختصة في وزارة الزراعة اليوم باتلاف 171 طنا من البذور الفاسدة في محافظة ذمار والمقدمة من منظمة الفاو تحت مسمى مساعدات للشعب اليمني.

من جهته، أكد مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الزراعة ورئيس لجنة الاتلاف عبدالوهاب الخيل أن الكمية التي تم اتلافها مصابة بفطريات تؤدي إلى تدمير الزراعة في اليمن والجزء الأكبر من الكمية كان متجها نحو الاراضي المحتلة في المحافظات الجنوبية وحمل الخيل الامم المتحدة كامل المسؤولية كون منظمة الفاو تابعة لها.

كما اشار أن بعض الأكياس التي تم تعبئة البذور بداخلها بعضها تحمل شعار ما يسمى "مركز الملك سلمان" و "المساعدات الإماراتية" وهي الدول التي تعتدي على الشعب اليمني.

المصدر: قناة المسيرة

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