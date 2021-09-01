لعمامرة يبحث مع أبو الغيط تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، امس الإثنين، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تطورات الاوضاع في ليبيا.

موقع تابناك الإخباري_التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، امس الإثنين، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على هامش اجتماع دول جوار ليبيا.

واستعرض الجانبان حسب ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان، تطورات الوضع في ليبيا، والتعامل الاقليمي والدولي معها.

وأكد لعمامرة وابو الغيط، ضرورة تنسيق الجهود المشتركة في سبيل إيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا، مع إبراز الدور الهام لدول الجوار الليبي.

وانطلق في العاصمة الجزائرية الاثنين الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، الذي يستمر على مدار يومين، بهدف وضع خارطة طريق خاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية الليبية المقرّرة في 24 ديسمبر.