النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۹مشاهدات
‍ پ

الرئيس عون يطالب الأجهزة الأمنية بإعلام المواطنين عن مصير المحتكرين

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون الأجهزة الأمنية والقضائية بإعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة والمتهمين بالاحتكار والتخزين
رمز الخبر: ۵۶۴۴۶
تأريخ النشر: 31 August 2021

موقع تابناك الإخباري_طالب الرئيس اللبناني ​ميشال عون​، الأجهزة العسكريّة والأمنيّة والقضائيّة، بـ"التعاطي بشفافيّة مع المواطنين في ما خصّ نتائج المداهمات الّتي تقوم بها القوى العسكريّة والأمنيّة لمستودعات ​الأدوية​ و​المواد الغذائية​ ومحطات المحروقات​، والّتي تزايدت خلال الأيّام الماضية".

وشدّد عون على أنّ "من حقّ اللبنانيّين، من أجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسّساتها كافّة، أن يعرفوا مَن هم المتّهمون الفعليّون باحتكار الأدوية وحليب الأطفال و​المستلزمات الطبية​ وتخزينها، لبيعها بسعر أعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقّهم أن يعرفوا مَن هم أولئك الّذين خزّنوا المحروقات ولأجل أيّ غاية، وما هي الإجراءات الّتي اتُخذت في حقّهم، وهل أوقفوا وأودعوا السجن، أم تواروا عن الأنظار، أو حظيوا بحماية من جهات أو مرجعيّات أمّنت لهم التفلّت من العدالة؟".

وطالب بـ"إعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة"، مشيرًا إلى أنّه "ما لم يحصل اللبنانيّون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم، وتتلاشى يومًا بعد يوم الثقة الّتي يُفترض أن تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافّة، وذلك كي يتعاون الجميع من أجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين، والجهات الّتي تقف وراءهم وتسهّل لهم الاستمرار في ممارساتهم الّتي تخلو من أيّ حسّ وطني أو إنساني؛ خصوصًا في ظلّ الأوضاع المعيشيّة الصعبة الّتي يمرّ بها اللبنانيّون".

وأكّد "أنّه من جهته، لن يتردّد في وضع كلّ الحقائق أمام الرأي العام، كي لا يقع أسير الشائعات والأخبار الكاذبة، وكي يعرف حقيقة من يُمعن في الممارسات اللاأخلاقيّة واللاإنسانيّة ومن يحمي هؤلاء المرتكبين، لأنّ ذلك وجه آخر من وجوه عمليّة ​مكافحة الفساد​ الّتي لن تتوقّف مهما اشتدّت الضغوط وتنوّعت الابتزازات، علمًا أنّ مسؤوليّة ​القضاء​ في ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين، أساسيّة وضرورية لينالوا الجزاء الّذي يستحقّون".


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الحلبوسي والسفير المصري يؤكدان ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون
البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي
الكاظمي يعلن تحقيق تقدم بملف مكافحة الفساد ويوجه دعوة للمواطنين بشأن الانتخابات
الحلبوسي يبحث مع السفير السوري العلاقات الثنائية بين البلدين
رئيس الوزراء يستقبل سفير مصر ووزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي
وزراء خارجية دول جوار ليبيا يزورون جامع "الجزائر"
اعتصام تضامني في رام الله مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
جون كيرى يصل طوكيو ويجري محادثات مع مسؤولين حول قضايا المناخ
وقفة تضامنية مع الأسيرة أنهار الديك على معبر بيت حانون
هيئة رئاسة مجلس النواب تجتمع لبحث قرار صندوق النقد الدولي منح قرض لحكومة هادي
الكشف على مخازن أسلحة ومعمل لاعداد العبوات وأحزمة ناسفة بمديرية الزاهر تابعة للارهابيين
سلطات الاحتلال توافق على جمع شمل 5 آلاف عائلة فلسطينية
لافروف بعد لقاء نظيره الأرمني: قمة "منظمة الأمن الجماعي" ستحدد الموقف المشترك من أفغانستان
الفياض: الحشد الشعبي سر بقاء هذه الدولة ووجوده مهم جدا لمواجهة التحديات
حماس تدين لقاء عباس بغانتس: طعنة غادرة لتضحيات شعبنا
غزيون يوزعون الحلوى ابتهاجا بمقتل الجندي الإسرائيلي القناص+فيديو
سؤال عن أفغانستان يغضب بايدن الذي غادر رافضا الإجابة
سلطات الإحتلال تفرج عن الأسير ثائر عمارة من مخيم طولكرم بعد 15 عاما من الاعتقال
الجيش يفرض اجراءات أمنية في طرابلس لفرض النظام على محطات الوقود
من أجل تصويب المسار
وزير الدفاع: الأمريكيون تسببوا للعراق في أزمة بالسيادة
المبعوث الأممي لوزراء خارجية جوار ليبيا: نشر مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا قريبا
تكريم للاعبين العرب الذين رفضوا منازلة ممثلي كيان الاحتلال الإسرائيلي
الجيش العراقي يعزز وجوده في ميناء الفاو الكبير
رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: الجهاز يرتبط بالكاظمي حصرا
أبو الغيط: الجامعة العربية تشجع كافة الأطراف الليبية على الانتقال من التنافس إلى التوافق
تعثر اتفاق درعا البلد وعودة المواجهات بسبب رفض المسلحين الاستجابة لبنود الاتفاق
الصين تقدم للبنان 30 ألف جرعة لقاح كهبة لمواجهة فيروس كورونا
البنتاغون: أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان
لقاء بين وزير الحرب الإسرائيلي وعباس هو الأول من نوعه منذ عشر سنوات