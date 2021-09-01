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سعيّد يتلقي نائب رئيس مجموعة البنك الدولي: الدولة التونسية كانت على وشك السقوط ولذلك تدخلت

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه امس الاثنين في قصر قرطاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن الدولة كانت على وشك السقوط ولذلك تدخل وأصدر المراسيم الأخيرة.
رمز الخبر: ۵۶۴۴۵
تأريخ النشر: 31 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال سعيد خلال اللقاء أن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس حاليا جاء نتيجة العبث بمؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن جائحة كورونا صارت وسيلة للدعاية السياسية رغم أن تونس كانت خلال الفترة الماضية في صدارة الدول الموبؤة، وهو ما دفعه إلى التدخل شخصيا لتوفير اللقاحات والأوكسجين عبر دولة صديقة وشقيقة.

وتابع: "وجدت نفسي آن ذاك أمام خاطر جاثم، وكان لزاما علي اتخاذ التدابير الاستثنائية التي ينص عليها الدستور، بعد استشارة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة".

وأضاف: "مجلس النواب تحول إلى حلبة صراع وجلساته صارت مخجلة، كما أن مشاريع القوانين صارت توضع على المقاس، فتم اتخاذ هذه التدابير من أجل ضمان استمرار الدولة التونسية".

كما أكد سعيد أن هناك مجموعة من المجرمين جوعوا الشعب، قائلا إنهم احتكروا اقتصاد تونس لفائدتهم ما جعل الفساد يعم البلاد.

وأردف الرئيس التونسي قائلا: "في تونس لدينا من الإمكانيات الكثير لكن بعض الأطراف همهم الوحيد تجويع الشعب ونهب أمواله والضغط على بلادهم عبر شركات خارجية، ثم إدعاء الوطنية".

من جهة أخرى، أكد أن هذه الأطراف تسعى لقطع المواد الأساسية من ماء ودواء من أجل التنكيل بالشعب التونسي، معتبرا أن ذلك يعتبر خطرا جاثما على الشعب ولا يجب السكوت عليه.

وأضاف رئيس تونس: "هذه الأطراف تحاول التسلل إلى مفاصل الدولة من أجل بسط سيطرتها وتوسيع نفوذها، فصارت الدولة على وشك السقوط، خاصة أنهم باتوا كذلك يتحالفون مع دول أجنبية من أجل ضرب بلادهم".

بدوره، قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ان البنك يدعم الاصلاحات الاقتصادية التي يجب أن تدخل فيها تونس بصفة واضحة.

واعتبر بلحاج أن تونس تمتلك طاقات كبيرة للدخول في طور جديد من النمو الاقتصادي، لافتا الى أن البنك يساندها في ذلك.

وأشار الى أن اللقاء تطرق للاستحقاقات الاقتصادية التي تواجه تونس في الأسابيع والأشهر القادمة.

وأضاف بلحاج أن مشروع التغطية الاجتماعية سيدخل حيز التنفيذ المباشر في الايام المقبلة حيث ستصرف الاعانات للعائلات التي تستحقها.


         

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