لقطة تاريخية لآخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان

أظهرت لقطة في 30 أغسطس/آب قائد الفرقة الجوية 82 في الجيش الأمريكي، كريستوفر دوناهو، وهو يستقل طائرة من طراز سي-17، منهياً بذلك 20 عامًا من الحرب الأمريكية في أفغانستان.

موقع تابناك الإخباري_وأعلن البنتاغون خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان ليل الإثنين-الثلاثاء، لتنتهي بذلك حرب استمرت 20 سنة سيطرت في أعقابها حركة طالبان على البلاد.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي "أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان".

وأضاف ماكنزي الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته أنّ "آخر طائرة سي-17 أقلعت من مطار كابول في 30 آب/أغسطس" في الساعة 9:29 ت غ.

وتابع قائلاً: "إذا كانت عمليات الإجلاء العسكرية قد انتهت فإن المهمة الدبلوماسية الرامية للتحقّق ممّا إذا كان هناك مزيد من المواطنين الأميركيين أو الأفغان المؤهلين الراغبين بالرحيل تتواصل".

وأوضح ماكنزي أنّه منذ 14 آب/أغسطس وحتى ليل الإثنين، أي خلال الـ18 يوماً الماضية، أخلت طائرات الولايات المتّحدة وحلفائها أكثر من 123 ألف مدني من مطار حامد كرزاي.