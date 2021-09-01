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إصابك عدد من الفلسطينيين بنيران الاحتلال خلال فعاليات الارباك الليلي قرب حدود غزة

أصيب 6 فلسطينيين وصفت جراح أحدهم بأنها خطيرة، مساء الاثنين، جراء قمع قوات الاحتلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي بلدة خزاعة جنوب القطاع، وشرقي مخيم ملكة شرق مدينة غزة.
رمز الخبر: ۵۶۴۳۸
تأريخ النشر: 31 August 2021

إصابك عدد من الفلسطينيين بنيران الاحتلال خلال فعاليات الارباك الليلي قرب حدود غزة

موقع تابناك الإخباري_أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها وقنابل الغاز صوب المتظاهرين الذين شرعوا بفعاليات الإرباك الليلي اليومية.

و"الإرباك الليلي"، مجموعات شبابية تنظم مسيرات ليلية قرب حدود غزة وتستخدم القنابل الصوتية، وتشعل إطارات مركبات، بهدف إزعاج جيش الاحتلال وسكان المستوطنات المتاخمة للحدود.

وتأتي تلك التظاهرة بعد دعوات أطلقها الشبان على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر قرب الحدود، في ظل تلكؤ إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، قيّد الاحتلال بشكل كبير إدخال البضائع إلى غزة، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في القطاع.
ويرفض الاحتلال السماح بإعادة إعمار ما دمرته حربها الأخيرة (مايو الماضي) في غزة، وتربط ذلك بإعادة "حماس" ٤ محتجزين إسرائيليين لديها، بينهم جنديان، وهو ما ترفضه الحركة التي تطالب بعقد صفقة تبادل للأسرى.

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