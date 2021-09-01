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الأونروا تعلن مواصلة توزيع المساعدات الغذائية في غزة

تواصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة توزيع مساعداتها الغذائية على المستفيدين من اللاجئين الفلسطينيين بآلية جديدة، للحد من انتشار من تفشّي فيروس كورونا حيث أن الوباء في قطاع غزة يسجل ارتفاعات كبيرة في الإصابات.
رمز الخبر: ۵۶۴۳۶
تأريخ النشر: 31 August 2021

الأونروا تعلن مواصلة توزيع المساعدات الغذائية في غزة

موقع تابناك الإخباري_ولا تكفي الكوبونات الغذائية الموزعة عوائل ممتدة تعيش تحت الصفر وينهشها الفقر والحرمان في غزة، حتى باغتهم قرار المساس بتلك السلة الغذائية التي يعولون عليها في توفير أقصى احتياجاتهم.

وأعلنت غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، إلغاء الكوبونة الصفراء وهي سلة غذائية مضاعفة تصرف للعائلات التي تعاني من الفقر المدقع والأشد فقراً، حيث أنها تقوم بتوزيع نظام السلة الغذائية الموحدة لجميع اللاجئين المستفيدين في قطاع غزة.

واحتج الفلسطينيين على تعديلات جديدة، أقرّتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، على آلية صرف مساعداتها الغذائية.

وتأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها لتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.6 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وتقتضي مهمة الوكالة في تقديم المساعدة للاجئي فلسطين في قطاع غزة الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية ، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.

وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.


         

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