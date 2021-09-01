السيد الحكيم يشدد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد

شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، على ضرورة المضي بقوة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

موقع تابناك الإخباري_وقال السيد الحكيم خلال مشاركته في ملتقى الرافدين للحوار، ان "القوى السياسية والمجتمعية معنية بتحسين الواقع لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة".

واضاف ان "النظام البرلماني نظام كتل وقوى وقانون الانتخابات يتحدث عن ترشيح فردي، متمنياً لباقي القوى المنسحبة العودة للتنافس الانتخابي".

وتابع أن "حجم التحديات أمامنا اقل من السابق ولو اردنا تأجيل الانتخابات ما الممكن الذي يحصل فالتعقيدات أكبر من تأجيل الانتخابات ومن غير الوارد التأجيل وعلينا المضي نحو الموعد وهو رأي صائب وجاء بإرادة المرجعية العليا والشعب".

واستكمل أن النظام البرلماني يتحدث عن كتل وقانون الانتخابات يتحدث عن أصوات ومرشحين ويفكك الكتل وجاء لتلبية رغبة جماهيرية ولتطمين الشارع والدوائر الصغيرة والمرشحين بشكل فردي والفائز بأعلى الاصوات في الدائرة الانتخابية وهو يضمن فرصة اكبر للشخصيات المستقلة وهو خطوة لتطمئن الشارع.