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الرئيس يحث الولايات المتحدة على الاستثمار في أمريكا الوسطى لوقف الهجرة

دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأحد الولايات المتحدة وكندا إلى الاستثمار في دول أمريكا الوسطى إذا أرادتا أن تنجحا في السيطرة على تدفق المهاجرين غير الشرعيين الفارين من الفقر.
رمز الخبر: ۵۶۴۳۳
تأريخ النشر: 31 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وأعطى لوبيز أوبرادور مثالا هو برنامج "زرع الحياة" المكسيكي الذي يوفر للمزارعين 420 ألف فرصة عمل ويتطلب استثمارا يبلغ نحو 55 مليون يورو سنويا. وتساءل الرئيس خلال كلمة له في ولاية تشياباس (جنوب) "ألا تستطيع الولايات المتحدة وكندا فعل الشيء نفسه في غواتيمالا وهندوراس والسلفادور؟".

وقال "نعم، سنواصل منع (الهجرة غير الشرعية) لكن يجب أن نجد حلولا أساسية وهيكلية"، مشيرا الى أن السكان في أمريكا الوسطى يرون أنفسهم "مجبرين على مغادرة بلدانهم" بسبب الفقر.

ونشرت المكسيك أكثر من 27 ألف عنصر من القوات المسلحة على حدودها الشمالية والجنوبية لمنع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة وكندا.

وحوالى ثلث المهاجرين الذين اعتقلوا في حزيران/يونيو في الولايات المتحدة جاءوا من المكسيك، تليها هندوراس وغواتيمالا والسلفادور.

وارتفع عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم في حزيران/يونيو بنسبة 8% مقارنة بشهر أيار/مايو، ليبلغ المجموع 15253 قاصرا. ووعدت الولايات المتحدة باستقبالهم بدلا من إعادتهم إلى المكسيك.

وانخفضت تدفقات الهجرة بشكل ملحوظ خلال الجائحة لكنها ارتفعت بشكل طفيف عام 2020 قبل أن تشهد تصاعدا منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.

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