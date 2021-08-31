تكريم للاعبين العرب الذين رفضوا منازلة ممثلي كيان الاحتلال الإسرائيلي

كرم التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة، الابطال العرب الذين رفضوا اي نوع من انواع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي برفضهم المنازلة الرياضية مع اللاعب الممثل لكيان الاحتلال.

موقع تابناك الإخباري_كرم التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة، الابطال العرب الذين رفضوا اي نوع من انواع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي برفضهم المنازلة الرياضية مع اللاعب الممثل لكيان الاحتلال، خلال البطولة الاولمبية التي جرت في اليابان، وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية، وتعبيرا عن الوجدان العربي الذي هو مع خيار المقاومة.

وأقيم احتفال توزيع الميداليات عبر بث مباشر من مركز التجمع الرئيسي في بيروت، وايضا في مختلف الدول العربية التي تكرم ابطالها، عبر تقنية الزووم.

ومن لبنان كرم عبد الله منياتو، ومن الجزائـر فتحي نورين، ومن السودان محمد عبد الرسول، ومن موريتانيا عبد الرحيم الطالب محمد.

وعبرت والدة البطل اللبناني عن فخرها بابنها "الذي رفض اي شكل من أشكال التعامل او التطبيع مع العدو الاسرائيلي حتى من خلال لعبة رياضية".

من جانبه أشار أمين عام التجمع يحيى غدار إلى أن "الصراع قائم مع العدو الصهيوني على الرغم من موجة التطبيع التي حصلت من بعض الأنظمة بدون رضا وارادة الشعب".

بدوره أكد مسؤول العلاقات الدولية في التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة حسن جوني "أن الميداليات الرمزية التي ستوزع على الأبطال الذين ضحوا بالبطولة والمنافسة، هي أعلى وأرقى مرتبة تكريم يحصل عليها الأبطال لأنها ميداليات شرف وعز وفخر بالانتصار على كل مايتعلق بالكيان الغاصب".