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الجيش العراقي يعزز وجوده في ميناء الفاو الكبير

وجه قائد عمليات البصرة، اللواء الركن علي الماجدي، يوم الأحد، بتعزيز الواقع الأمني لميناء الفاو الكبير، مؤكداً أنه صرح اقتصادي و"بارقة أمل" جميع العراقيين.
رمز الخبر: ۵۶۴۳۰
تأريخ النشر: 31 August 2021

الجيش العراقي يعزز وجوده في ميناء الفاو الكبير

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية لقائد عمليات البصرة ومدير الموانئ العراقية، لميناء الفاو الكبير.

وبحسب بيان رسمي، تضمنت الزيارة "الإطلاع على أهم المنشآت الحيوية والبنى التحتية ونسب الإنجاز للميناء، لما يشكله هذا المشروع من طفرة اقتصادية كبير للعراق والعراقيين".

وشدد الماجدي، وفقاً للبيان، على ضرورة "تعزيز الموقف الأمني لميناء الفاو"، مشيراً إلى أن القيادة ستقوم خلال الفترة القريبة القادمة بـ"إرسال قوات إضافية للمشروع".

وقال قائد عمليات البصرة، إن "ميناء الفاو صرح اقتصادي وبارقة أمل لجميع العراقين، وعلينا الحفاظ على هذا الصرح من الناحية الأمنية".

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