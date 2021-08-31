وزير الدفاع: الأمريكيون تسببوا للعراق في أزمة بالسيادة

أكد وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، أن المؤسسة العسكرية نشأت في بيئة غير مناسبة ولم نتمكن من النهوض بها بشكل طموح، لافتا إلى أن مستوى المؤسسة فوق المتوسط.

موقع تابناك الإخباري_وجاءت كلمة الوزير العراقي، خلال مؤتمر منتدى الرافدين، اليوم الاثنين، قائلا "المؤسسة العسكرية نشأت في بيئة غير مناسبة وبالتالي لم نتمكن من النهوض بها بالشكل الذي نطمح إليه ولكن لدينا مؤسسة مقبولة ومستواها فوق الوسط"​​​.

وأشار سعدون إلى أن الأميركيين تسببوا في أزمة بالسيادة، قائلا "لدينا مشكلة في السيادة نحن من سببناها لأننا استنجدنا بالأميركيين فاسقطوا صدام ثم بدأت المشاكل بعد ذلك".

كما شدد وزير الدفاع العراقي، على أن للعراق سيادتها، ولكنها تعاني من قوة موجودة على أرضها، موضحا "لدينا سيادة ولكن هناك قوة موجودة بطلب من الحكومة العراقية .. وأميركا عندما تتدخل في بلد أو تقدم مساعدة لا تخرج منها بسهولة ولكن بطرق سياسية نوازن بها مصلحة البلاد"، ومتابعا "لدينا سيادة ولكننا مرتبطون بقوانين ومعاهدات".