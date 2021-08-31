غزيون يوزعون الحلوى ابتهاجا بمقتل الجندي الإسرائيلي القناص+فيديو

عمت شوارع قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، اجواء من الفرح والابتهاج عقب الإعلان عن مقتل الجندي الاسرائيلي الذي أصيب على حدود قطاع غزة قبل أكثر من أسبوع.

تعداد بازدید : 17 کد ویدیو دانلود الفيلم الأصلي <div id="video-display-embed-code_71824" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/ar/news/play/embed/56423/71824?width=400&height=300"></script></div>

موقع تابناك الإخباري_ووزع الغزيون الحلوى في شوارع المدينة احتفالاً بمصرع الجندي الإسرائيلي القناص الذي كان يقتل الأطفال الفلسطينيين على حدود غزة.

وقالت المتحدثة باسم مستشفى سوروكا "الاسرائيلي"، نعلن مقتل الجندي في حرس الحدود بارئيل شموئيلي والذي تم نقله إلى المستشفى قبل نحو أسبوع ، بعد إصابته برصاصة في رأسه على حدود قطاع غزة".

وكان الجندي أصيب برصاصة في الرأس خلال مواجهات على حدود غزة ضمن فعاليات شعبية دعت إليها الفصائل بغزة.

وأصيب 41 متظاهرا فلسطينيا برصاص القناصة الإسرائيليين في ذلك اليوم، واستشهد اثنان منهم في وقت لاحق -بينهما طفل- متأثرين بجراحهما.

وآنذاك، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات عدوانية على مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس بزعم الرد على إصابة القناص.