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لقاء بين وزير الحرب الإسرائيلي وعباس هو الأول من نوعه منذ عشر سنوات

اجتمع وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس في رام الله، في لقاء بعتبر الأول من نوعه منذ 10 سنوات.
رمز الخبر: ۵۶۴۲۲
تأريخ النشر: 31 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن غانتس بحث مع عباس "سلسلة من المواضيع الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية"، لافتة إلى أن "الاجتماع استغرق ساعتيْن ونصف الساعة".

ونقلت الهيئة على لسان غانتس قوله إن "إسرائيل مستعدة لاتخاذ إجراءات لتقوية الاقتصاد الفلسطيني"، مشيرة إلى أن المسؤولين "اتفقا على استمرار الاتصالات حيال المواضيع التي طرحت اثناء اللقاء".

ولفتت هيئة الإذاعة الإسرائيلية في تقريرها إلى أن هذا هو "أول اجتماع رسمي يعقد بين مسؤول إسرائيلي رفيع وأبو مازن بعد أكثر من عشر سنوات. وتم اطلاع رئيس الوزراء نفتالي بينيت على التفاصيل".

يذكر أن عباس يواجه ارتفاع الغضب الشعبي تجاهه في الضفة الغربية، حيث يتظاهر الفلسطينيون منذ أسابيع بوتيرة شبه يومية ضد السلطة الفلسطينية وممارساتها.

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