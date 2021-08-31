جونسون يشيد بقوات بريطانيا لإدارتها إخلاءً غير مسبوق من كابول

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الإجلاء البريطاني من أفغانستان كان "تتويجا لمهمة لا تشبه أي شيء رأيناه في حياتنا".

موقع تابناك الإخباري_وأشاد جونسون في مقطع مصور أمس الاحد أن أكثر من ألف عسكري ودبلوماسي ومسؤول شاركوا في العملية في أفغانستان.

وأضاف، "عملت القوات والمسؤولون البريطانيون على مدار الساعة للالتزام بموعد نهائي لا هوادة فيه في ظروف مروعة. لقد ذللوا كل ما لديهم من صبر وعناية وفكر لمساعدة الناس الذين يخشون على حياتهم".

وتابع جونسون قائلا إن هؤلاء "رأوا مباشرة هجمات إرهابية بربرية على طوابير من الأشخاص الذين كانوا يحاولون تهدئتهم، وكذلك على أصدقائنا الأمريكيين ... لم يتوانوا. ظلوا هادئين. لقد أنجزوا المهمة".

وأفاد أنه "بفضل جهودهم الهائلة، تمكنت البلاد (بريطانيا) من التعامل مع وفحص ونقل أكثر من 15 ألف شخص إلى بر الأمان في أقل من أسبوعين".

وقالت الحكومة البريطانية إنه من بين 15 ألف شخص تم إجلاؤهم منذ استيلاء طالبان على كابول، هناك 5 آلاف بريطاني وعائلاتهم.