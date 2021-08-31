بايدن يعلن ولاية لويزيانا منطقة كوارث بعد أن ضربها الإعصار إيدا

صادق الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين على قرار إعلان ولاية لويزيانا الأمريكية منطقة كوارث بعد أن ضربها الإعصار "إيدا" وأمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود مواجهة الإعصار.

موقع تابناك الإخباري_وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض، اليوم الاثنين: "المساعدات يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافي من آثار الكارثة".

واجتاح الإعصار "إيدا" ولاية لويزيانا قادما من خليج المكسيك، أمس الأحد، فقطع الكهرباء عن مئات الآلاف. وكان قد وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة.

أعلنت شركة الكهرباء في منطقة باتون روغ بولاية لويزيانا الأمريكية أنها تسعى لإعادة التيار الكهربائي لعملائها فور حلول الظروف الملائمة للعمل، نظرا لشدة الرياح وإعصار "إيدا".

وأفادت الشركة بأن ما لا يقل عن 200 ألف شخص أصبحوا بدون كهرباء في لويزيانا مع وصول الإعصار إيدا إلى اليابسة.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة.

وأفاد بايدن بإمكانية حدوث دمار هائل يتمثل في انقطاع التيار الكهربائي لأسابيع في مناطق ساحل الخليج الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أنه تحدث مع حكام الولايات في منطقة خليج المكسيك ونسق مع مؤسسات الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي بعد إعصار "إيدا".

وأفاد بايدن لموظفي الوكالة الاتحادية لإدارة حالات الطوارئ بأن "إيدا" يتحول إلى عاصفة خطيرة جدا جدا".



