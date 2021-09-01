النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۲۶مشاهدات
‍ پ

انفجار في مصنع ببرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت

لقي أربعة أشخاص مصرعهم يوم أمس الإثنين، جراء انفجار داخل مصنع في منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.
رمز الخبر: ۵۶۴۰۵
تأريخ النشر: 30 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور إن الأجهزة الأمنية فرضت طوقا في المكان، والمعلومات "متضاربة" عن أسباب الانفجار في مصنع لسخانات المياه.

وفي 15 آب/ أغسطس الجاري، انفجر خزان يحوي آلاف اللترات من "البنزين" في بلدة التليل بقضاء عكار (شمال)، ما أدى إلى مصرع 31 شخصا وإصابة 79 آخرين، بينهم أفراد بالجيش.

وقبل أكثر من عام، أودى انفجار هائل في مرفأ العاصمة، صنف أقوى انفجار غير نووي في التاريخ، بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن دمار هائل في الأحياء والأبنية السكنية والتجارية.

وتعصف بلبنان، منذ نحو عامين، أسوا أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، ما أدى إلى انهيار مالي، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى جراء نفاد النقد الأجنبي المخصص لاستيراد السلع الأساسية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الحلبوسي والسفير المصري يؤكدان ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون
البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي
الكاظمي يعلن تحقيق تقدم بملف مكافحة الفساد ويوجه دعوة للمواطنين بشأن الانتخابات
الحلبوسي يبحث مع السفير السوري العلاقات الثنائية بين البلدين
رئيس الوزراء يستقبل سفير مصر ووزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي
وزراء خارجية دول جوار ليبيا يزورون جامع "الجزائر"
اعتصام تضامني في رام الله مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
جون كيرى يصل طوكيو ويجري محادثات مع مسؤولين حول قضايا المناخ
وقفة تضامنية مع الأسيرة أنهار الديك على معبر بيت حانون
هيئة رئاسة مجلس النواب تجتمع لبحث قرار صندوق النقد الدولي منح قرض لحكومة هادي
الكشف على مخازن أسلحة ومعمل لاعداد العبوات وأحزمة ناسفة بمديرية الزاهر تابعة للارهابيين
سلطات الاحتلال توافق على جمع شمل 5 آلاف عائلة فلسطينية
لافروف بعد لقاء نظيره الأرمني: قمة "منظمة الأمن الجماعي" ستحدد الموقف المشترك من أفغانستان
الفياض: الحشد الشعبي سر بقاء هذه الدولة ووجوده مهم جدا لمواجهة التحديات
حماس تدين لقاء عباس بغانتس: طعنة غادرة لتضحيات شعبنا
غزيون يوزعون الحلوى ابتهاجا بمقتل الجندي الإسرائيلي القناص+فيديو
سؤال عن أفغانستان يغضب بايدن الذي غادر رافضا الإجابة
سلطات الإحتلال تفرج عن الأسير ثائر عمارة من مخيم طولكرم بعد 15 عاما من الاعتقال
الجيش يفرض اجراءات أمنية في طرابلس لفرض النظام على محطات الوقود
وزير الدفاع: الأمريكيون تسببوا للعراق في أزمة بالسيادة
المبعوث الأممي لوزراء خارجية جوار ليبيا: نشر مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا قريبا
تكريم للاعبين العرب الذين رفضوا منازلة ممثلي كيان الاحتلال الإسرائيلي
الجيش العراقي يعزز وجوده في ميناء الفاو الكبير
أبو الغيط: الجامعة العربية تشجع كافة الأطراف الليبية على الانتقال من التنافس إلى التوافق
رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: الجهاز يرتبط بالكاظمي حصرا
تعثر اتفاق درعا البلد وعودة المواجهات بسبب رفض المسلحين الاستجابة لبنود الاتفاق
الصين تقدم للبنان 30 ألف جرعة لقاح كهبة لمواجهة فيروس كورونا
البنتاغون: أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان
لقاء بين وزير الحرب الإسرائيلي وعباس هو الأول من نوعه منذ عشر سنوات
من أجل تصويب المسار