انفجار في مصنع ببرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت

لقي أربعة أشخاص مصرعهم يوم أمس الإثنين، جراء انفجار داخل مصنع في منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.

موقع تابناك الإخباري_وقال رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور إن الأجهزة الأمنية فرضت طوقا في المكان، والمعلومات "متضاربة" عن أسباب الانفجار في مصنع لسخانات المياه.

وفي 15 آب/ أغسطس الجاري، انفجر خزان يحوي آلاف اللترات من "البنزين" في بلدة التليل بقضاء عكار (شمال)، ما أدى إلى مصرع 31 شخصا وإصابة 79 آخرين، بينهم أفراد بالجيش.

وقبل أكثر من عام، أودى انفجار هائل في مرفأ العاصمة، صنف أقوى انفجار غير نووي في التاريخ، بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن دمار هائل في الأحياء والأبنية السكنية والتجارية.

وتعصف بلبنان، منذ نحو عامين، أسوا أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، ما أدى إلى انهيار مالي، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى جراء نفاد النقد الأجنبي المخصص لاستيراد السلع الأساسية.