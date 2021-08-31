اليوم الثاني من مبادرة سوق العيلة على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق

تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات مبادرة "سوق العيلة" على أرض مدينة المعارض القديمة.

موقع تابناك الإخباري_وتشارك في المبادرة نحو 200 شركة تعرض جميع احتياجات العائلة بما فيها القرطاسية ومستلزمات العودة للمدارس.

وافتتح محافظ دمشق عادل العلبي الأحد المبادرة في مدينة المعارض القديمة، وأشار إلى أن السوق افتتح بالتعاون بين محافظة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها والفعاليات الاقتصادية والجمعيات الخيرية والمبادرات الأهلية ويعتبر استمراراً للعمل الخيري الذي بدأ منذ عدة أشهر.

وتهدف مبادرة سوق العيلة إلى توفير أسواق لبيع المستلزمات المدرسية بسعر يقترب من سعر التكلفة وتخفيف الضغوط المعيشية الصعبة عن الأسر السورية والمساهمة في تلبية جزء مهم من حاجة تلك الأسر مع قرب موسم المدارس.