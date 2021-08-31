عدن مهددة بالظلام في ظل شح الوقود وغضب يسود سكان المدينة الساحلية

حذرت مؤسسة الكهرباء في مدينة عدن جنوب البلاد من توقف أكثر من 80 % من القدرة التوليدية بشكل كامل خلال يومين بسبب قرب نفاد وقود محطات الكهرباء، فيما عبر السكان عن غضبهم من استمرار تردي الأوضاع المعيشية والخدمية.

موقع تابناك الإخباري_حذرت مؤسسة الكهرباء في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي جنوب البلاد من توقف أكثر من 80 % من القدرة التوليدية بشكل كامل خلال يومين بسبب قرب نفاد وقود محطات الكهرباء، فيما عبر السكان عن غضبهم من استمرار تردي الأوضاع المعيشية والخدمية.

وقالت مؤسسة كهرباء عدن في بيان إن الوقود المتبقي من مادة الديزل بخزانات مصافي عدن يكاد يكفي لمدة لا تتجاوز يومين فقط مما سيؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء ودخول المدينة في ظلام دامس.

وحذر البيان من أن نفاد الوقود يهدد بتوقف كافة محطات التوليد العاملة بمادة الديزل والتي تشكل أكثر من 80 بالمائة من توليد كهرباء محافظة عدن.

ويتزامن ذلك مع الوعود السعودية بتقديم منحة مشتقات نفطية مشروطة للمناطق الواقعة تحت سيطرتها.