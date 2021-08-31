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4 شهداء للجيش السوري في درعا ووحداته تستهدف منصات إطلاق القذائف

ردت وحدات الجيش السوري اليوم الإثنين على الاعتداءات المتكررة التي تشنها المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية والهاون على الأحياء السكنية ونقاط الجيش في مدينة درعا واستهدفت بضربات مركزة منصات إطلاق القذائف.
رمز الخبر: ۵۶۴۰۲
تأريخ النشر: 30 August 2021

موقع تابناك الإخباري_استشهد أربعة من جنود الجيش السوري اليوم الإثنين في درعا وجرح 15 آخرين في استهداف المجموعات الإرهابية لحواجز الجيش، فيما ردت وحدات الجيش السوري على الاعتداءات المتكررة التي تشنها المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية والهاون على الأحياء السكنية ونقاط الجيش، مستهدفة بضربات مركزة منصات إطلاق القذائف.

وذكر مصدر ميداني في درعا أن وحدات الجيش المنتشرة في محيط حي درعا البلد بدأت اليوم الرد على اعتداءات الإرهابيين المتحصنين في الحي، بعد أن صعدت تلك المجموعات اعتداءاتها بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة ورصاص القنص على الأحياء السكنية ونقاط تفتيش الجيش.

واستشهد عنصر وأصيب آخران من قوات الأمن الداخلي أمس بقذيفة صاروخية أطلقتها مجموعات إرهابية متحصنة في منطقة درعا البلد.

وأكد المصدر أن الجيش السوري إلى الآن لم يبدأ بعملية عسكرية في درعا البلد وما يحدث هو رد على خروقات المسلحين.

وأشار إلى أن عمليات الرد شملت ضربات مركزة عبر سلاحي المدفعية والراجمات على النقاط التي تنطلق منها قذائف الإرهابيين.

وأشار المصدر إلى أن المجموعات الإرهابية كثفت على مدى الأيام الأخيرة اعتداءاتها على الأحياء السكنية بهدف تعطيل أي جهود للحل السلمي وإنهاء سيطرة الإرهاب على مصير الأهالي الذين تحتجزهم كدروع بشرية.

ولا تزال بقايا المجموعات الإرهابية في بعض مناطق درعا تعمل على عرقلة جميع جهود التسوية التي تبذلها الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة وإنهاء سيطرة الإرهاب على حي درعا البلد وطريق السد.

         

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