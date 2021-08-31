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رئيس الوزراء يؤكد الدور الاستراتيجي للتقنية في التنمية الاقتصادية

اكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك خلال لقائه المدير العام لمنظمة تحالف افريقيا الذكية، على الدور الاستراتيجي للتقنية في التنمية الاقتصادية
رمز الخبر: ۵۶۳۹۹
تأريخ النشر: 30 August 2021

موقع تابناك الإخباري_رحب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بانضمام السودان إلى تحالف افريقيا الذكية، مؤكدا على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه التقنية في التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية.

والتقى حمدوك، امس الاحد، المدير العام لمنظمة تحالف افريقيا الذكية لاسينا كوني، بحضور وزير الاتصالات والتحول الرقمي بالسودان المهندس هاشم حسب الرسول.

ورحب وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني، في تصريح صحفي، بزيارة لاسينا كوني باعتبارها أول زيارة له للسودان بعد انضمام البلاد لتحالف افريقيا الذكية الذي يعمل على تحويل القارة إلى قارة رقمية وإنشاء سوق رقمي موحد في القارة الافريقية.

وأوضح أن هذا التحالف يتكون من 32 دولة والسودان آخر دولة انضمت إليه بعد رفع الحظر عن السودان وعودته لعلاقاته الطبيعية إلى العالم.

وعبر وزير الاتصالات عن اعتزاز السودان بانضمامه لهذا التحالف الواعد الذي سيقدم الكثير فيما يخص مشاريع التحول الرقمي والحكومة الرقمية والزراعة الذكية وكافة المشاريع الأخرى المرتبطة بالتنمية المستدامة.

وأضاف أن هذا التحالف يعتبر تحالف عريق في افريقيا برئاسة دولة روندا، لافتا إلى أن السودان انضم لهذا التحالف الشهر الجاري، بدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء السوداني.

وأشار المهندس هاشم إلى أن ورشة العمل التي انعقدت بوزارة الاتصالات والتحول الرقمي مع وفد تحالف افريقيا الذكية تم خلالها الاتفاق على تبني السودان لمشروعين كبيرين، هما مشروع الحكومة الذكية ومشروع الزراعة الذكية.

وبين أن المشروعين سيتم العمل فيهما مع التحالف في المرحلة القادمة لدعم الخبرات وأفضل التجارب في الدول المشابهة لتنفيذ هذه المشاريع للوصول إلى نهضة اقتصادية دائمة ومستدامة.


         

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