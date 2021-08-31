الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين على قواعد لقاح فيروس كورونا

تظاهر حوالي 7000 شخص في أثينا أمس الأحد ضد قاعدة جديدة تلزم العاملين الصحيين بالتطعيم ضد فيروس كورونا ، حسبما ذكرت الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لقمع العنف بين المتظاهرين.

موقع تابناك الإخباري_يتطلب تغيير القاعدة ، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، تطعيم جميع العاملين في المستشفيات.

ولوح المتظاهرون بالاعلام اليونانية ورفعوا لافتات كتب عليها "لسنا ضد اللقاحات بل ضد الفاشية" و "عاشت الديمقراطية".

إلى ذلك، تم تطعيم أكثر من 5.7 مليون من سكان اليونان البالغ عددهم 10.7 مليون نسمة بشكل كامل ضد فيروس كورونا، لكن انتشار متغير دلتا لا يزال يثير القلق.

وسجلت اليونان أمس الأحد نحو 1500 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، فيما توفي أكثر من 13600 شخص بسبب الفيروس في البلاد منذ بدء الوباء العام الماضي.