حمدوك يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين السودان وتشاد

أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، خلال لقائه، رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، أهمية تعزيز العلاقات بين بلاده وتشاد، معربا عن تقدير السودان لدور تشاد المحوري الداعم لعملية السلام في بلاده.

موقع تابناك الإخباري_أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، أهمية تعزيز العلاقات بين بلاده وتشاد، معربا عن تقدير السودان لدور تشاد المحوري الداعم لعملية السلام في بلاده.

وأشار حمدوك لدى لقائه امس الأحد، رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو بالقصر الجمهوري بالخرطوم، إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي في تقوية أواصر التعاون والعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وبحث اللقاء سبل تطوير آفاق التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق الاستقرار والازدهار للبلدين وشعبيهما في المجالات كافة، كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تحقيق السلام في المنطقة.