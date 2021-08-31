مسعود بارزاني يبحث مع الرئيس الفرنسي التطورات الاقليمية

استقبل الرئيس مسعود بارزاني امس الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عاصمة اقليم كوردستان أربيل.

موقع تابناك الإخباري_استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الإقليم سابقا مسعود بارزاني امس الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عاصمة اقليم كردستان أربيل.

وبحث الرئيسان، علاقة الاقليم بفرنسا، والتطورات الاخيرة على الساحة الاقليمية والدولية، اضافة الى مخرجات قمة بغداد.

ويأتي هذا اللقاء، بعد وصول الرئيس ماكرون الى اقليم كردستان، واستقباله من رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ورئيسة برلمان اقليم كردستان ريواز فائق.

ووصل ماكرون إلى إقليم كوردستان في وقت مبكر من الأحد قادماً من العاصمة العراقية بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور تسع دول.