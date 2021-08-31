بقايا سيارة يكشف أسلوب استهداف مطار كابول بخمسة صواريخ الاثنين

استخدمت سيارة على ما يبدو في عملية استهداف مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية، كابول، الاثنين، حيث أطلقت خمسة صواريخ صوب المطار.

موقع تابناك الإخباري_وأظهر فيديو السيارة التي يبدو انها استخدمت كمنصة إطلاق للصواريخ وهي تحترق في شارع بحي خير خانا بكابول عقب إعلان استهداف المطار الرئيسي في البلاد.

وتظهر السيارة أو ما تبقى من هيكلها المعدني مغطى بالحطام وبلا نوافذ زجاجية في حين ذابت العجلات المطاطية، في حين تظهر السيارة على ما يبدو وقد تم تعديلها بإدخال ستة أنابيب إطلاق تظهر بشكل واضح رغم احتراق المركبة بالكامل.

وكان مسؤول أمريكي قد رجح أن يكون تنظيم داعش الموجود بأفغانستان أو ما يُعرف بـ"داعش- خرسان" يقف وراء هذا الهجوم إلا أنه حذر من أن الوقت لا يزال مبكرا للتأكد من ذلك.

وأضاف المسؤول في تصريح سابق أن منظومة C-RAM الدفاعية الموجودة في المطار "قامت بالتعامل مع الصواريخ" دون تقديم تفاصيل إضافية، لافتا على أنه "لا يوجد تقارير عن وقوع إصابات في الوقت الحالي".

هذا وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد الاثنين أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في الهجوم الأمريكي الذي وقع أمس الأحد، ووصف الهجوم الأمريكي على أرض أجنبية بأنه غير جائز قانوناً.

وقال متحدث باسم طالبان إن الهجوم الأمريكي بطائرة مُسيَّرة في كابول أسفر عن مقتل مدنيين، وأدان الولايات المتحدة لعدم إبلاغها الحركة قبل إصدار الأمر بشن الهجوم.

وأكد المتحدث ذبيح الله مجاهد اليوم الاثنين أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع أمس الأحد ووصف التحرك الأمريكي على أرض أجنبية بأنه غير جائز قانوناً.

وتابع في رد مكتوب على أسئلة التلفزيون: "إذا وُجد تهديد محتمل في أفغانستان لكان ينبغي إبلاغنا أولاً لا شن هجوم عشوائي يسفر عن ضحايا مدنيين".

كان مجاهد أدان أيضاً هجوماً أمريكياً بطائرة مُسيَّرة السبت أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في إقليم ننكرهار شرقي البلاد، وقال إن امرأتين وطفلاً أصيبوا في ذلك الهجوم.



