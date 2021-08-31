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مزاعم حول إعادة تشغيل مفاعل ينتج البلوتونيوم في مجمع يونغبيون النووي

زعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كوريا الشمالية "قد تكون أعادت تشغيل" مفاعل ينتج البلوتونيوم في مجمع يونغبيون النووي معربة عن قلقها بهذا الخصوص.
رمز الخبر: ۵۶۳۸۶
تأريخ النشر: 30 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت الوكالة في تقريرها السنوي "منذ مطلع تموز/ يوليو ثمة مؤشرات لا سيما تصريف مياه تبريد، ما يتماشى مع تشغيل المفاعل". وأوضح التقرير أن المفاعل في يونغبيون يبدو متوقفاً منذ مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2018.

ويرى الغرب أن إعادة العمل بهذا المفاعل البالغة قدرته خمسة ميغاوت يشير إلى أن بوينغ يانغ تواصل برنامج التطوير النووي "منتهكة" بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي. وكان مصير هذا المجمع النووي إحدى نقاط الخلاف في القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كين جونغ أون والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي آلت إلى الفشل في 2019 في هانوي.

وكانت كوريا الشمالية اقترحت تفكيك جزء من مجمع يونغبيون دون منشآتها النووية الأخرى في مقابل رفع "جزئي" للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. إلا ان واشنطن رفضت العرض وتوقفت إثر ذلك المفاوضات بين البلدين.

ويخضع النظام الكوري الشمالي لعقوبات دولية عدة بسبب مزاعم برامج عسكرية لا سيما النووية "المحظورة" منها بحسب الغرب. وتقول واشنطن إن هذه البرامج قد عرفت تطوراً كبيراً في عهد كيم جونغ أون.

وطرد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من كوريا الشمالية في العام 2009 ومنذ ذلك الحين تراقب الوكالة نشاطات كوريا الشمالية من الخارج.

وتأتي المزاعم حول إعادة تشغيل المفاعل بعد مزاعم سبقتها مفادها أن بوينغ يانغ تستخدم أيضا مختبرا يقع قرب المجمع لفصل البلوتونيوم من الوقود المستخدم الذي مصدره المفاعل.

وقالت الوكالة إن المؤشرات إلى تشغيل المفاعل والمختبر "مثيرة جدا للقلق" مضيفة أن هذه النشاطات تشكل "انتهاكا واضحا" لقرارات الأمم المتحدة.

ويقع مجمع يونغبيون النووي على بعد حوالى مئة كيلومتر شمال بوينغ يانغ ويضم عشرات الأبنية المرتبطة ببرنامج كوريا الشمالي النووي. وافتتح المجمع في 1986 وبني فيه المفاعل الكوري الشمالي الأول وهو مصدر البلوتونيوم الوحيد المعروف في كوريا الشمالية. لكن واشنطن تقول إن يونغبيون قد لا يكون منشأة تخصيب اليورانيوم الوحيدة في البلاد وإغلاقه لا يعني نهاية البرنامج النووي في البلاد.


         

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