النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۶۷مشاهدات
‍ پ

رئيس ائتلاف النصر: العراق سيحكمه ابناؤه.. والمنطقة مقبلة على تحديات خطيرة

اعلن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ان العراق سيحكمه ابناؤه، مضيفا ان الانتخابات حسب كل المعطيات ستجري في وقتها.
رمز الخبر: ۵۶۳۸۵
تأريخ النشر: 30 August 2021

موقع تابناك الإخباري_واعتبر في تصريح للصحفيين امس الاحد على هامش مشاركته في اعمال ملتقى الرافدين 2021، ان صوت الناخب هو من سيقرر أي اتجاه يتجه العراق.

وقال: نأمل ان يتجه اتجاها صحيحا، نريد ان نبني على الإنجازات التي حصلت سابقا ونتراجع عن السلبيات التي أخرت مسيرتنا، وهذا الامر المواطن هو من سيقرره في الانتخابات القادمة.

واكمل: أنا أدعو الجمهور العراقي، وكان حتى المعترض على الانتخابات، أدعوهم أن يشاركوا حتى يغيروا ميزان القوى للعراق.

وردا على سؤال، قال العبادي: داعش كوجود على الأرض انتهى، ولكنه لا زال كفكر ارهابي. ولا زال هناك خطر حقيقي سواء داعش أو غير داعش أو مجموعات أخرى ربما تنشأ.

واردف "أنا حذرت ان المنطقة مقبلة على تحديات خطيرة ربما عدم استقرار، وأهم شيء في هذا الإطار هو أن نعتمد على قوانا الذاتية، لا مانع لدي أن نستفيد من جهود الآخرين لكي نستفيد منهم وندعمهم"، موضحا ان أكثر السلاح يشتريه العراقيون من الخارج وان أكثر الدعم يأتي من الخارج، مضيفا "ولكن يجب أن تعتمد على جهودك الذاتية".

وتابع: اعتمادنا على جهودنا الذاتية هو الأصل في أن ندافع عن أمننا وأيضا. ودعا لايجاد نظام سياسي "يجب أن يخدم الناس وليس العكس".

وكان العبادي قد شارك امس في ملتقى الرافدين 2021 واكد في كلمتة له ان المنطقة مقبلة على انهيارات كبيرة، لافتا الى ان تصحيح العلاقات مع الجمهور السبيل الوحيد لتجاوز الازمة.

وقال "كنت اول الداعين للانتخابات المبكرة، والجمهور مؤخراً فرض ارادته"، مشيرا الى ان "التصادم مع الجماهير المحتجة في تشرين امر خطير نجم عنه المئات من الشهداء".

واضاف رئيس ائتلاف النصر: لا ادعي ان التعامل مع المتظاهرين في عهدي كان سليما بالكامل، لكن التوجه العام للدولة يصب في حمايتهم، وعلينا الاستماع للرأي الاخر من اجل تصحيح المسار".

وتابع العبادي: عرض علينا ادخال قوات اجنبية على الارض لمقاتلة داعش ورفضنا ذلك. وان المصالح المشتركة على اساس دعم السيادة هو الحل الامثل للحفاظ على امن العراق دون الاعتماد على الاخرين".


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تكريم للاعبين العرب الذين رفضوا منازلة ممثلي كيان الاحتلال الإسرائيلي
الصين تقدم للبنان 30 ألف جرعة لقاح كهبة لمواجهة فيروس كورونا
الجيش العراقي يعزز وجوده في ميناء الفاو الكبير
أبو الغيط: الجامعة العربية تشجع كافة الأطراف الليبية على الانتقال من التنافس إلى التوافق
سلطات الإحتلال تفرج عن الأسير ثائر عمارة من مخيم طولكرم بعد 15 عاما من الاعتقال
وزير الدفاع: الأمريكيون تسببوا للعراق في أزمة بالسيادة
سؤال عن أفغانستان يغضب بايدن الذي غادر رافضا الإجابة
رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: الجهاز يرتبط بالكاظمي حصرا
الجيش يفرض اجراءات أمنية في طرابلس لفرض النظام على محطات الوقود
غزيون يوزعون الحلوى ابتهاجا بمقتل الجندي الإسرائيلي القناص+فيديو
لقاء بين وزير الحرب الإسرائيلي وعباس هو الأول من نوعه منذ عشر سنوات
تعثر اتفاق درعا البلد وعودة المواجهات بسبب رفض المسلحين الاستجابة لبنود الاتفاق
البنتاغون: أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان
المبعوث الأممي لوزراء خارجية جوار ليبيا: نشر مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا قريبا
لعمامرة: لقاء وزراء خارجية دول جوار ليبيا يأتي للمساهمة في حلحة الأزمة
هجوم بالصواريخ على مطار كابل وسط عمليات إجلاء متواصلة
الرئيس الأسد يبحث مع امير عبداللهيان العلاقات الاستراتيجية ومواجهة تداعيات الحصار
بايدن يستقبل جثامين جنود الجيش الأميركي الذين قتلوا في تفجير كابول
عبداللهيان يلتقي قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق
الرئيس صالح يستقبل السفير السوري لدى بغداد
الرئيس صالح: المنطقة والعالم يشهدان تحولات كبرى والانتخابات يجب أن تكون نقطة تحول
خطيب زادة: لم نجرِ حوارًا جدیدًا مع السعودية .. وندعم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان
وقفة مركزية في نابلس للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء
سباق بالدراجات الهوائيّة لذوي الإحتياجات الخاصة في مدينة غزة
الحلبوسي: يجب أن ننظر للانتخابات على أنها وسيلة للشروع بخطة الإصلاح
الجيش السوري يحرز المرتبة الأولى في الجولة الثالثة من سباق فردي بياتلون الدبابات
رغم التوترات بينهما.. بكين وواشنطن تبحثان الوضع في أفغانستان
غزيون يوزعون الحلوى ابتهاجا بمقتل الجندي الإسرائيلي القناص+فيديو
تشاووش أوغلو وماس: للمساهمة في العملية السياسية وتحسين الوضع الإنساني في افغانستان
تجار يبيعون لقاحات الأطفال في السوق السوداء