تجار يبيعون لقاحات الأطفال في السوق السوداء

لَقاحاتُ الأطفال في لبنانَ متوافرةٌ مجاناً في مراكزِ الرعايةِ الصحة، ولكنَ البعضَ يبيعُها في السوقِ السوداء بالدولار.

موقع تابناك الإخباري_السوق السوداء وصل الى لقاحات الأطفال التي بات معظها بياع بالفرش دولار في الصيدليات وزارة الصحة تؤكد أن اللقاحات العشر الأساسية التي تعتمدها الوزارة في رزنامتها الوطنية للتلقيح جميعها مؤمنة مجانا، أما باقي اللقحات فهي عبر القطاع الخاص وليست وأساسية.

من أصل ثمانية عشرة لقاحا تعطى للأطفال في لبنان من عمر شهر حتى تسع سنوات، عشرة منها فقط تعتمدها وزارة الصحة وفق دراساتومعايير تم العمل عليها مع منظمة الصحة العالمية.

لبنان هو من الدول الأولى عالميا في البرنامج الوطني للتحصين، ولكن مع الضيق الإقتصادي بدأ الأهل بالتهاون في تلقيح أطفالهم ما قد يهدد سلامة الطفل في المستقبل ويصبح المجتمع اللبناني أقل حصانة ما يزيد العبئ على القطاع الصحي والإستشفائي.