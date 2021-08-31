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طالبان تؤكد مقتل 7 مدنيين في الغارة الأمريكية على كابول

أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد الاثنين أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في الهجوم الأمريكي الذي وقع أمس الأحد، ووصف الهجوم الأمريكي على أرض أجنبية بأنه غير جائز قانوناً.
رمز الخبر: ۵۶۳۸۳
تأريخ النشر: 30 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال متحدث باسم طالبان إن الهجوم الأمريكي بطائرة مُسيَّرة في كابول أسفر عن مقتل مدنيين، وأدان الولايات المتحدة لعدم إبلاغها الحركة قبل إصدار الأمر بشن الهجوم.

وأكد المتحدث ذبيح الله مجاهد اليوم الاثنين أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع أمس الأحد ووصف التحرك الأمريكي على أرض أجنبية بأنه غير جائز قانوناً.

وتابع في رد مكتوب على أسئلة التلفزيون: "إذا وُجد تهديد محتمل في أفغانستان لكان ينبغي إبلاغنا أولاً لا شن هجوم عشوائي يسفر عن ضحايا مدنيين".

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الانتحاري الذي كان في سيارة ملغومة كان يستعد لشن هجوم على مطار كابل، إذ دخل انسحاب القوات الأمريكية مراحله الأخيرة، وذلك لصالح تنظيم داعش الإرهابي-ولاية خراسان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تحقق في تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في هجوم أمس.

وتابعت: "نعلم أن انفجارات كبيرة وقوية لاحقة نتجت عن تدمير السيارة، مما يشير إلى وجود كمية كبيرة من المتفجرات بداخلها ربما تسببت في سقوط مزيد من الضحايا".

كان مجاهد أدان أيضاً هجوماً أمريكياً بطائرة مُسيَّرة السبت أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في إقليم ننكرهار شرقي البلاد، وقال إن امرأتين وطفلاً أصيبوا في ذلك الهجوم.


         

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