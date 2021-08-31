الرئيس صالح يستقبل السفير السوري لدى بغداد

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن دول المنطقة امام مسؤولية كبيرة، مشيرًا الى ان استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا.

موقع تابناك الإخباري_كلام صالح جاء خلال استقباله، أمس الأحد، السفير السوري لدى بغداد سطام جدعان الدندح، في قصر السلام حيث جرى بحث في العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا وسبل تطويرها والأوضاع في المنطقة.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أنه "تم خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط تاريخية واجتماعية وثيقة وأهمية العمل على تطويرها بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين ومواصلة الجهد الأمني لمكافحة بقايا الإرهاب".

وأكد صالح أن دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات وضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التعاون والتكامل بين دول المنطقة مشيراً إلى أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا.

من جانبه، أكد الدندح في تصريح صحفي عقب اللقاء أن "الرئيس صالح جدد موقف العراق الثابث في وجوب عودة سوريا إلى موقعها الريادي في الجامعة العربية وأهمية تعاون جميع دول المنطقة في مواجهة التحديات المشتركة"، كما لفت إلى "حرص العراق حكومة وشعباً على تطوير العلاقات مع سوريا والتنسيق المستمر على كل الأصعدة وفي جميع المحافل الإقليمية والدولية".