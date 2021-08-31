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الجيش السوري يحرز المرتبة الأولى في الجولة الثالثة من سباق فردي بياتلون الدبابات

أحرز فريق الجيش السوري المشارك في بياتلون الدبابات في ضواحي موسكو ضمن فعاليات الألعاب العسكرية الدولية (آرميا 2021) المركز الأول في الجولة الثالثة للسباق الفردي.
رمز الخبر: ۵۶۳۷۷
تأريخ النشر: 30 August 2021

الجيش السوري يحرز المرتبة الأولى في الجولة الثالثة من سباق فردي بياتلون الدبابات

موقع تابناك الإخباري_وبحسب النتائج الأولية فقد جاءت التشكيلة الثالثة لفريق الجيش السوري التي شاركت اليوم في الجولة الثالثة للسباق في المرتبة الأولى حيث قطعت مضمار السباق مع الحواجز والموانع في زمن وقدره 23 دقيقة و54 ثانية.

وتفوق فريق الجيش بذلك على فرق منغوليا وفيتنام وفنزويلا التي شاركت إلى جانب سوريا في سباق اليوم الأحد.

ويعتبر الزمن الذي حققه فريق الجيش السوري في قطع مضمار السباق زمناً قياسياً ضمن هذه المجموعة الرباعية من خلال مشاركة جميع تشكيلاتها الثلاث في السباق الفردي لبياتلون الدبابات هذه السنة.

وفريق الجيش السوري الآن في انتظار قرار لجنة التحكيم والتنظيم المشرفة على بياتلون الدبابات في إطار الألعاب العسكرية الدولية والتي ستقوم بعد انتهاء جميع السباقات الفردية وإعلان نتائجها الرسمية بتحديد 12 من أصل 19 فريقاً شاركت في السباقات الفردية لتنتقل إلى المرحلة الثانية وهي سباق التتابع الذي سيجري في الفترة من الـ 31 من آب وحتى الـ 2 من أيلول القادم وتجري بعده سباقات الدور النهائي بين الفرق الأربع الفائزة في سباق التتابع في الرابع من أيلول حيث تختتم الألعاب العسكرية الدولية لهذه السنة.

وتستمر المباريات والمسابقات العسكرية ضمن الألعاب العسكرية الدولية (آرميا 2021) التي بدأت فعالياتها في الثالث والعشرين من الشهر الحالي حتى الرابع من أيلول القادم وتشارك فيها فرق عسكرية من أكثر من 40 دولة من أوروبا وآسيا وأمريكا وإفريقيا تتنافس في 34 مسابقة عسكرية مختلفة وتجري فعاليات دورة هذا العام في ساحات وميادين تدريب ورمي في 11 دولة هي روسيا والجزائر وأرمينيا وبيلاروس وفيتنام وإيران وقطر وكازاخستان والصين وصربيا وأوزبكستان.

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