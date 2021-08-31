وقفة مركزية في نابلس للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

نظمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء واللجنة الوطنية لدعم الأسرى بنابلس يوم الاحد، فعالية مركزية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.

موقع تابناك الإخباري_وجاءت الوقفة التي جرت في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس، ضمن فعاليات إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء وشارك فيها المئات من أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم من مختلف محافظات الضفة الغربية، وممثلي القوى والمؤسسات، والذين رفعوا صور الشهداء المحتجزين، وارتدوا أكفانا بيضاء حملت شعار (بدنا أولادنا).

وقال والد الشهيد بلال رواجبة، في كلمة باسم أهالي الشهداء المحتجزين، إن احتجاز جثامين الشهداء سلوك إجرامي ويعد من أبشع جرائم الاحتلال، وعلى المؤسسات الرسمية العمل الحثيث من أجل تحقيق الهدف الانساني والوطني المتمثل باستعادة الجثامين.

وطالب الحكومة الفلسطينية بتكثيف جهودها من أجل استرداد جثامين الشهداء ومواجهة التعنت الإسرائيلي من خلال تدويل هذه القضية وتفعيل دور السفارات لإثارة هذه القضية في المحافل الدولية.