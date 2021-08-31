عبداللهيان يلتقي قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق

التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قادة الفصائل الفلسطينية العاملة في دمشق، في فندق داماروز مساء أمس الاحد.

موقع تابناك الإخباري_وأكد عبد اللهيان وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الثابت إلى جانب لقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعه

واستعادة أرضه ومقدساته.

من جانبهم، عبّرت الفصائل الفلسطينية عن شكرها وتقديرها للدعم اللامحدود الذي تقدمه إيران قيادةً وشعبًا للشعب الفلسطيني ونضاله في سبيل استعادة حقوقه المشروعة.

وكان عبداللهيان قد وصل يوم امس الاحد الى العاصمة دمشق على رأس وفد لإجراء لقاءات مع أبرز المسؤولين في الدولة استهلها بنظيره السوري فيصل المقداد وبعدها التقى بالرئيس السوري بشار الاسد وبحث معه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.