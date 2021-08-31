سباق بالدراجات الهوائيّة لذوي الإحتياجات الخاصة في مدينة غزة

شارك العشرات من مبتوري الأطراف بقطاع غزة، الأحد، في سباق للدرجات الهوائية بهدف دمجهم في المجتمع الفلسطيني.

موقع تابناك الإخباري_شارك العشرات من مبتوري الأطراف بقطاع غزة، الأحد، في سباق للدرجات الهوائية بهدف دمجهم في المجتمع الفلسطيني.

وتنافس في السباق الذي نُظّم قبالة مرفأ ميناء غزة البحري غرب المدينة تحت عنوان "معًا لكسر الحواجز"، نحو 35 شخصًا من أعمار مختلفة معتمدين على أطراف صناعية.

وانطلق السباق على امتداد شارع الرشيد غربي مدينة غزة بتنظيم من اللجنة البارالمبية الفلسطينية (حكومية)، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت المتحدثة باسم الصليب الاحمر بغزة، سهير زقوت: "يشارك 35 لاعبًا من ذوي الإعاقة في السباق بهدف دمجهم بالمجتمع الفلسطيني".

وأضافت في تصريح على هامش الفعالية أن "دمج الأشخاص ذوي الاعاقة بمناحي الحياة في المجتمع الفلسطيني يأتي تماشيًا مع حقهم العالمي في الدمج المجتمعي".

وأوضحت أن الصليب الأحمر يرعى برنامج ذوي الإعاقة في الرياضات الفلسطينية منذ 2015، حيث يوجد 200 لاعب في كرة السلة و80 لاعبًا في كرة القدم و60 لاعبًا ولاعبة في تنس الطاولة.

ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2019، يبلغ عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين نحو 93 ألفًا، يشكلون 2.1 بالمئة من مجمل السكان.

فيما يبلغ عدد ذوي الإعاقة في غزة، نحو 48 ألفا، أي نحو 2.4 بالمئة من مجمل سكان القطاع، وأكثر من خمسهم من الأطفال، وفق المعطيات ذاتها.