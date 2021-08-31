الرئيس صالح: المنطقة والعالم يشهدان تحولات كبرى والانتخابات يجب أن تكون نقطة تحول

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن المنطقة والعراق يشهدان تحولات كبرى، مشيرًا إلى أن الانتخابات يجب أن تكون نقطة انطلاق لحلول الأوضاع الراهنة.

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له خلال ملتقى الرافدين للحوار يوم أمس الأحد، قال صالح إن "النزاعات والتوترات المستحكمة في المنطقة قادت الى حقيقة واحدة، وهي أن الكل متضرر ولا أحد فائز فيها".

وأضاف أن "انهيار المنظومة الإقليمية في المنطقة وراء استحكام أزماتها، والآن هناك حاجة ماسّة لمنظومة جديدة، منظومة عمل سياسية وأمنية واقتصادية لمواجهة تحديات العصر من الإرهاب وتقلبات الاقتصاد والتغيرات المناخية الخطيرة".

وتابع قائلاً: "في الأمس شهدنا حدثًا مهما بانعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ونشيد بجهود رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في تنظيم اجتماع مؤتمر بغداد".

ولفت إلى أن "الانتخابات المقبلة في تشرين الأول، يجب أن تكون نقطة انطلاق نحو حلول حقيقية للأوضاع الراهنة، فالانتخابات في نهاية المطاف ليست هدفاً لإنجازه، بل هي وسيلة نحو الإصلاح والتغيير ومعالجة الأزمات المتراكمة في البلد.".