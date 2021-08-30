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بايدن يستقبل جثامين جنود الجيش الأميركي الذين قتلوا في تفجير كابول

حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد مراسم استقبال جثامين 13 عسكرياً أمريكياً قتلوا بتفجير مطار كابول الخميس الماضي.
رمز الخبر: ۵۶۳۷۰
تأريخ النشر: 30 August 2021

بايدن يستقبل جثامين جنود الجيش الأميركي الذين قتلوا في تفجير كابول

موقع تابناك الإخباري_ووصل بايدن ترافقه زوجته جيل إلى قاعدة دوفر الجوية التي وصل إليها اليوم جواً من أفغانستان جثث العسكريين قتلى الهجوم الذي أودى بأرواح نحو 200 شخص.

ويعد الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش أكبر خسارة يومية للولايات المتحدة في قواتها منذ عشر سنوات، مما عرض بايدن وإدارته لانتقادات شديدة اللهجة من قبل الجمهوريين.

وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية شنت هجوماً عسكرياً في العاصمة الأفغانية اليوم الأحد، مستهدفة سيارة يشتبه بأنها ملغومة وفي طريقها لتنفيذ هجوم انتحاري.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض قبل الإعلان عن الضربة الأحدث: "نمر بفترة بالغة الخطورة بالنظر إلى ما يصلنا من معلومات مخابراتية".

وأضاف: "نتخذ كل الإجراءات الممكنة بتوجيه من الرئيس لضمان حماية قواتنا على الأرض حتى استكمال مهمتها المتمثلة في إعادة ما تبقى من المواطنين الأمريكيين والحلفاء الأفغان".

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