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حركة حماس: الاحتلال الصهيوني يتحمل كل تداعيات ونتائج تشديد الحصار على غزة

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاحتلال الصهيوني، تداعيات ونتائج تشديد الحصار على قطاع غزة وتصاعد الأزمة الإنسانية لدى سكانها.
رمز الخبر: ۵۶۳۶۶
تأريخ النشر: 29 August 2021

موقع تابناك الإخباري_أكد الناطق باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم أن الاحتلال الصهيوني يتحمل كل تداعيات ونتائج تشديد الحصار على غزة، وتصاعد الأزمة الإنسانية لدى سكانها، كون هذه السياسات المتطرفة ستدفع بقوة باتجاه خلق أجواء التصعيد والانفجار.

وفي تصريح صحفي له اليوم الاحد، أضاف برهوم إننا إذ نحيي صمود وثبات شعبنا الفلسطيني والشباب الثائر في وجه الاحتلال والحصار والاستيطان، في غزة ونابلس وجنين والقدس والخليل، لنؤكد أن شعبنا الفلسطيني لن يقبل مطلقًا بسياسات الاحتلال، أو المساومة على حقوقه الوطنية، وسنستمر في مشوارنا النضالي والكفاحي لانتزاع هذه الحقوق.

ودعا برهوم الجميع إلى تحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لإنهاء حصاره الظالم، فلن يتحقق أي هدوء أو استقرار ما دام شعبنا يفتقد الحياة الحرة والكريمة.

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