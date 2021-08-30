انطلاق مبادرة سوق العيلة على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق

انطلقت مبادرة "سوق العيلة" على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق، بمشاركة نحو 200 شركة تعرض جميع احتياجات العائلة بما فيها القرطاسية ومستلزمات العودة للمدارس.

موقع تابناك الإخباري_في دمشق وعلى أرض مدينة المعارض القديمة، انطلق سوق العيلة بمشاركة نحو 200 شركة تعرض جميع احتياجات العائلة بما فيها القرطاسية ومستلزمات العودة للمدارس.

وافتتح محافظ دمشق المهندس عادل العلبي المبادرة في مدينة المعارض القديمة، وأشار إلى أن السوق افتتح بالتعاون بين محافظة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها والفعاليات الاقتصادية والجمعيات الخيرية والمبادرات الأهلية ويعتبر استمراراً للعمل الخيري الذي بدأ منذ عدة أشهر.

ولفت في تصريح للصحفيين إلى أن السوق يعتبر نافذة لعرض المنتجات والسلع وخاصة المدرسية التي تحتاجها الأسر السورية بأسعار منافسة تكسر حلقات الوساطة بتخفيضات ما بين 20 و40 إضافة لوجود لجان لمتابعة الأسعار.

وبين أن السوق يلعب دوراً اقتصادياً واجتماعياً من خلال تأمين احتياجات الأسر السورية من مختلف المواد الغذائية إضافة إلى أنه سيقدم مستلزمات مدرسية ومواد غذائية لذوي الشهداء وأبناء الجرحى.

وتهدف مبادرة سوق العيلة إلى توفير أسواق لبيع المستلزمات المدرسية بسعر يقترب من سعر التكلفة وتخفيف الضغوط المعيشية الصعبة عن الأسر السورية والمساهمة في تلبية جزء مهم من حاجة تلك الأسر مع قرب موسم المدارس.