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سفير بريطانيا في أفغانستان يعود إلى لندن بعد عمليات الإجلاء من كابل

عاد السفير البريطاني في أفغانستان لوري بريستو، إلى لندن اليوم الأحد، بعد انتهاء عمليات الإجلاء من كابل.
رمز الخبر: ۵۶۳۶۱
تأريخ النشر: 29 August 2021

موقع تابناك الإخباري_يأتي هذا فيما حثت الولايات المتحدة مواطنيها في أفغانستان على مغادرة منطقة مطار كابل في ظل تهديد بشن هجوم آخر على المنطقة.

وتسبب التهديد بالهجوم على مطار كابل- وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني- في تعليق الجهود الأمريكية لسحب القوات بحلول يوم الثلاثاء المقبل، إذ انتظرت حشود من الناس الإجلاء في المطار، على الرغم من التحذيرات منذ مساء أمس السبت لتجنب المنطقة المحيطة بالمطار.

ودعت السفارة الأمريكية في أفغانستان المواطنين الأمريكيين في محيط المطار لإخلاء المنطقة، بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من "تهديد محدد وموثوق به" بشن هجوم على منطقة المطار خلال من 24 إلى 36 ساعة، وهو ما سيكون الهجوم الثاني لاستهداف المطار خلال أسبوع.

وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت أنها اختتمت عمليات إجلاء المدنيين من أفغانستان عبر مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية يوم أمس السبت، أنه لن تكون هناك رحلات جديدة لنقل المدنيين من كابل، لكن ستكون هناك رحلات لإجلاء العسكريين البريطانيين المنتشرين هناك ومجموعة صغيرة من الأفغان.

وقال السفير البريطاني في أفغانستان لوري بريستو، في تصريح مسجل من مطار كابل نشره على حسابه في "تويتر" امس السبت، إن المملكة المتحدة منذ 13 آب/أغسطس أجلت نحو 15 ألفا من مواطني بريطانيا والموظفين الأفغان وغيرهم.

وقال: "الوقت حال الآن لإنهاء هذه المرحلة من العملية لكننا لم ننس الناس الذين لا يزالون يحتاجون إلى المغادرة وسنستمر في فعل كل ما بوسعنا لمساعدتهم".

وتابع أن "الأفغان الشجعان والشرفاء يستحقون المغادرة بسلامة وأمان".

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